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Валентина Чорна |

Холостяк Діти: Григорій Решетник привітав шанувальників з 1 квітня

Український телеведучий Григорій Решетник збентежив шанувальників анонсом про запуск нового проекту Холостяк Діти.

Григорій Решетник

На своїй сторінці в Instagram Григорій Решетник оприлюднив світлину зі зйомок та розповів про новий формат шоу Холостяк.

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Ведучий зазначив, що саме на цьому проекті діти від 7 до 12 років зможуть знайти своє кохання.

– Нарешті це сталося! Ми запускаємо новий проект Холостяк Діти. Це буде просто вау.

Тому, якщо вашим дітям від 7 до 12 років, швидко заповнюйте анкету на нашому сайті! І ваша дитина обов’язково знайде кохання, – написав Григорій.

Підписники зрозуміли, що допис Решетника – це жарт з нагоди першого квітня. Шанувальники зізналися, що їм сподобався розіграш ведучого.

  • Хороший жарт;
  • А я спочатку повірила;
  • І вас з 1 квітня;
  • Сподіваюся, що це жарт;
  • Я на секунду реально злякалася;
  • Чудовий гумор, – пишуть підписники.

Решетник про стосунки з дружиною

Український телеведучий Григорій Решетник розповів про стосунки з дружиною, партнерські пологи та популярні стереотипи.

Григорій зізнався, що на початку стосунків з дружиною у них виникали критичні моменти, які пара разом пережила та проаналізувала. Зараз ведучий пишається тим, що він сім’янин і має люблячу родину.

Решетник наголосив, що попри свій божевільний робочий графік, він намагається якомога більше часу приділяти дітям та дружині.

Фото: Григорій Решетник

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