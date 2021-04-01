Український телеведучий Григорій Решетник збентежив шанувальників анонсом про запуск нового проекту Холостяк Діти.

На своїй сторінці в Instagram Григорій Решетник оприлюднив світлину зі зйомок та розповів про новий формат шоу Холостяк.

Ведучий зазначив, що саме на цьому проекті діти від 7 до 12 років зможуть знайти своє кохання.

– Нарешті це сталося! Ми запускаємо новий проект Холостяк Діти. Це буде просто вау. Тому, якщо вашим дітям від 7 до 12 років, швидко заповнюйте анкету на нашому сайті! І ваша дитина обов’язково знайде кохання, – написав Григорій.

Підписники зрозуміли, що допис Решетника – це жарт з нагоди першого квітня. Шанувальники зізналися, що їм сподобався розіграш ведучого.

Хороший жарт;

А я спочатку повірила;

І вас з 1 квітня;

Сподіваюся, що це жарт;

Я на секунду реально злякалася;

Чудовий гумор, – пишуть підписники.

Решетник про стосунки з дружиною

Український телеведучий Григорій Решетник розповів про стосунки з дружиною, партнерські пологи та популярні стереотипи.

Григорій зізнався, що на початку стосунків з дружиною у них виникали критичні моменти, які пара разом пережила та проаналізувала. Зараз ведучий пишається тим, що він сім’янин і має люблячу родину.

Решетник наголосив, що попри свій божевільний робочий графік, він намагається якомога більше часу приділяти дітям та дружині.

Фото: Григорій Решетник