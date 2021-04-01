Український співак, хореограф і автор пісень Дмитро Монатік (Monatik) відзначає свій день народження. Мультиартисту виповнилося 35 років.

Monatik – один із найпопулярніших українських артистів. Його ім’я завжди на слуху, а пісні чув кожен. Музика Дмитра лунає звідусіль, і це не дивно, що не сингл – то хіт. Під його треки хочеться танцювати з останніх сил, адже вони запальні й енергійні.

Відеороботи виконавця набирають мільйонні перегляди на YouTube, а пісні, написані для інших зірок, стають хітами.

До дня народження Монатіка Факти ICTV підготували свіжу добірку – сім запальних хітів артиста.

Выходной

Трек Выходной про святковий настрій. Артист закликає не бути прив’язаним до певного дня тижня, а влаштовувати вихідний тоді, коли цього вимагає душа.

За словами співака, йому хочеться, щоб люди були внутрішньо вільними. Адже ми живемо не заради кар’єри та грошей, а емоцій, які неможливо купити.

Кружит

Незважаючи на свій такий запальний ритм, у пісні Кружит закладено чималий сенс.

Цей трек про різні стани – закоханості до партнера, до музики, до своєї справи, які окриляють нас і закручують у танці.

— Так особенно сегодня чувства кипят, так говорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня люди шалят, так говорят, а я не вижу их, – співає Монатік.

Vitamin D

Назва пісні Vitamin D говорить сама за себе. Через цей трек артист хотів донести те, що в нашому кліматі не вистачає сонячних днів, адже літо не таке тривале, як хотілося б.

Співак закликає не стояти на місці, а танцювати та насолоджуватися життям. Як співає Монатік – ще встигнемо відпочити, а коли є танець, то є і настрій.

То, от чего без ума

Трек То, от чего без ума – це музична естетика кінця 90-х – початку 2000-х у новому звучанні від Монатіка. Сингл складається з мелодії, яка змушує танцювати всі наші найкращі частини тіла.

Композиція вийшла енергійною та дещо агресивною. Виконавець закликає нас більше рухатися.

Зашивает душу

Ще один хіт від Монатіка – Зашивает душу. За словами виконавця, ця пісня створена з любов’ю та ритмом.

Це композиція, яка провокує на приємні спогади або, що ще краще, на їх створення.

LOVE IT ритм

Трек LOVE IT ритм про те, що кожен має змогу зловити свій потрібний ритм і зробити це там, де йому заманеться.

Рядки пісні написані про офісних працівників, завантажених життям, ледачих або занадто вихованих людей.

Каждый раз

Сингл Каждый раз про свободу мислення, вибору або руху. Неважливо те, що зовні – важливо те, що всередині. Саме це намагається донести співак у своєму треку.

Сенс пісні в тому, що не потрібно спиратися на щось або на когось, крім самого себе.

Monatik, Lida Lee і NiNO випустили спільний кліп

У листопаді 2020 року Monatik презентував новий кліп на пісню РитмоLOVE, яка записана спільно з його підопічними – виконавицями Lida Lee і NiNO.

Стильні образи героїв відеокліпу являють собою різні покоління, які об’єднуються якістю ритму кожного з артистів.

За словами Монатіка, РитмоLOVE – це спосіб життя головних героїв відеоролика. Той випадок, коли ти чуєш і відчуваєш ритм у кожному кроці, русі, шумі міста, в кожному звуку навколо та не можеш зупинитися.

Фото: Юкка Подольська