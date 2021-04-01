Українська телеведуча та коуч з етикету Ольга Фреймут розповіла, що також вживає нецензурну лексику.

У сторіз на своїй сторінці в Instagram Ольга Фреймут оприлюднила відео, у якому зізналася, що зазвичай лається тільки тоді, коли її ніхто не чує.

Оскільки в березні 2020 року телеведуча отримала диплом Академії етикету Debrett’s у Великобританії, вона намагається дотримуватися правил та підбирати лише ввічливі слова.

Але Фреймут зазначила, що коли її переповнює злість, то вона може сказати “шановна” або “зараза”. І лише у крайньому разі вона може вжити слово, яке починається на літеру “б”.

– Іноді краще матюкатися, ніж бути підступною людиною, – зазначила Оля.

Ольга Фреймут розкритикувала образ принца Гаррі

Телеведуча Ольга Фреймут розкритикувала принца Гаррі за його образ під час інтерв’ю з Опрою Вінфрі.

Фреймут вважає, що в одязі герцога Сассекського є кілька порушень етикету. Вона зазначила, що непристойно розстібати три ґудзики на сорочці, а також показувати частину голого тіла на ногах.

Фото: Ольга Фреймут