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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Краще матюкатися, ніж бути підступною: Фреймут назвала три улюблені лайливі слова

Українська телеведуча та коуч з етикету Ольга Фреймут розповіла, що також вживає нецензурну лексику.

Ольга Фреймут

У сторіз на своїй сторінці в Instagram Ольга Фреймут оприлюднила відео, у якому зізналася, що зазвичай лається тільки тоді, коли її ніхто не чує.

Оскільки в березні 2020 року телеведуча отримала диплом Академії етикету Debrett’s у Великобританії, вона намагається дотримуватися правил та підбирати лише ввічливі слова.

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Але Фреймут зазначила, що коли її переповнює злість, то вона може сказати “шановна” або “зараза”. І лише у крайньому разі вона може вжити слово, яке починається на літеру “б”.

– Іноді краще матюкатися, ніж бути підступною людиною, – зазначила Оля.

Ольга Фреймут розкритикувала образ принца Гаррі

Телеведуча Ольга Фреймут розкритикувала принца Гаррі за його образ під час інтерв’ю з Опрою Вінфрі.

Фреймут вважає, що в одязі герцога Сассекського є кілька порушень етикету. Вона зазначила, що непристойно розстібати три ґудзики на сорочці, а також показувати частину голого тіла на ногах.

Фото: Ольга Фреймут

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