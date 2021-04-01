Українська реп-виконавиця Alyona Alyona поділилася відвертим фото та розповіла, як прийняти себе та своє тіло.

На сторінці в Instagram Alyona Alyona оприлюднила світлину, на якій продемонструвала свої пишні груди. На фото співачка позує у бюстгалтері білого кольору. Відвертий образ зірка довершила масивними прикрасами.

Також Alyona Alyona зізналася, що завжди намагається слухати себе, а не суспільство. Навіть переглядаючи стрічки соціальних мереж, зірка дивиться тільки на те, що їй подобається.

Виконавиця наголосила, щоб прийняти себе – варто брати приклад із тих, хто не боїться самовиражатися. Саме тому Alyona Alyona доповнила допис відвертими світлинами інших дівчат, які не соромляться себе та своєї фігури.

– Щоб прийняти себе – варто брати приклад із тих, хто вже це зробив, хто не соромиться самовиражатися і показувати те, що хочеться, – написала співачка.

Alyona Alyona презентувала кліп про бодіпозитив

Реп-виконавиця Alyona Alyona презентувала кліп Світ потребує краси, присвячений бодіпозитиву.

У ролику співачка наголосила на тому, що кожна жінка – прекрасна. У кліпі знялися багато дівчат різної зовнішності, щоб показати суспільству справжню красу без фотошопу чи ретуші.

Фото: Аlyona Аlyona