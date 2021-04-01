У день свого 35-річчя, 1 квітня, український мультиартист Monatik (Дмитро Монатік) презентував новий кліп на пісню Ресницы безопасности.

Сингл Ресницы безопасности – це головний саундтрек до документального фільму Вечно танцующий человек.

У відеороботі артист продемонстрував усе, чого досяг на цей час. Поділився архівними та дуже особистими моментами.

У ролику можна побачити рідкісні кадри з життя Дмитра – найяскравіші моменти з гастролей та подорожей, весільні знімки з дружиною Іриною, обличчя синів – Платона і Данила, а також фотографії з дитинства та юності зірки.

– Covid-19 змінив наше життя та загострив спогади. Прямо під вії безпеки, – написав у своєму Instagram Monatik.

Режисером фільму-біографії Вечно танцующий человек і відеороботи Ресницы безопасности став Артем Григорян, який фіксує основні моменти команди артиста з 2015 року.

Топ-7 хітів Монатіка

Monatik – один із найпопулярніших українських артистів. Його ім’я завжди на слуху, а музика лунає звідусіль. Практично кожна пісня виконавця стає хітом.

У свіжій добірці Фактів ICTV – сім запальних хітів Монатіка. Серед яких – Выходной, Кружит, Vitamin D тощо.

Фото: Юкка Подольська