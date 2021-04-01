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Валентина Чорна |

Участь у Міс Всесвіт під загрозою: Ястремській не дають візу в США

Переможниці конкурсу Міс Україна Всесвіт-2020 Єлизаветі Ястремській не дають візу в США. Саме тому вона може не потрапити на головний міжнародний конкурс краси Міс Всесвіт.

Єлизавета Ястремська

На офіційній сторінці конкурсу краси у Facebook зазначили, що візові офіцери взяли паузу для винесення свого рішення щодо надання дозвілу Єлизаветі вирушити до США.

Саме тому президент Міс Україна Всесвіт Анна Філімонова звернулася до тимчасової повіреної у справах США Христини Квін.

– Наша Міс Україна Всесвіт-2020 Єлизавета Ястремська повинна взяти участь у міжнародному конкурсі Міс Всесвіт-2020.

Захід відбудеться 16 травня 2021 року у Маямі, США, а підготовка до нього стартує 6 травня, – написала Філімонова.

Причиною відмови у отриманні візи є те, що рідна сестра Єлизавети вийшла заміж за громадянина США і проживає зараз з ним в Маямі.

Міс Україна Всесвіт

Міс Україна Всесвіт – це щорічний конкурс краси, який проводиться в Україні з 2006 року.

Відомо, що вже не вперше представникам України відмовляють у візі до США. У 2019 році участь у міжнародному конкурсі також була під загрозою.

Тоді переможниці Міс Україна Всесвіт Анастасії Суботі відмовили у візі через те, що її матір живе у США.

Фото: Єлизавета Ястремська

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