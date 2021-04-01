Українська акторка, зірка серіалу Школа Єлизавета Василенко вперше зізналася, що у 17 років її зґвалтував дорослий чоловік.

В одному з останніх інтерв’ю Єлизавета Василенко розповіла, що інцидент стався у Москві, де вона потрапила у компанію дівчат, які займаються ескортом.

На святкуванні дня народження дівчини, з якою Ліза жила в одній квартирі, їй щось підсипали в алкоголь. Зірка зазначила, що вона пам’ятає лише початок вечірки та чоловіка, який скористався нею.

– Пам’ятаю, що він зверху і він величезний. А я не можу вилізти. Я починаю кричати, плакати. Він встає, він теж під чимось. Він розбиває мій телефон просто вщент і я гола вибігаю на вулицю. Під’їхав таксист, він був не нашої національності, подивився на мене і сказав: Просто скажи, куди тебе відвезти, я все розумію, – розповіла дівчина.

Наступного ранку дівчині привезли iPhone, як жест вибачення. Замість підтримки, подруга Лізи сказала, що вона ганьбить її друзів. Саме тоді Єлизавета зрозуміла, що в Москві їй нічого робити.

Дівчина зазначила, що не зверталася до поліції, оскільки боялася і була абсолютна одна. Навіть її мама до виходу цього інтерв’ю не знала про зґвалтування дівчини.

Демі Ловато про сексуальне насильство

Американська співачка Демі Ловато розповіла, що її зґвалтували у підлітковому віці.

28-річна співачка зізналася, що у 15 років нею скористався хлопець, з яким вона зустрічалася. Тоді дівчина втратила цноту, але хлопця ніяк не покарали за цей вчинок.

Вдруге зірку зґвалтував чоловік, який продавав їй заборонені речовини. Це сталося у 2018 році після передозування наркотиками.

Фото: Єлизавета Василенко