Популярна співачка Світлана Лобода захворіла на коронавірус.

На своїй сторінці в Instagram Світлана Лобода оприлюднила пост, в якому розповіла, що через Covid-19 їй довелося перенести сольний концерт у Москві з 3 на 16 квітня.

Співачка зізналася, що п’ять днів тому відчула перші симптоми застуди і вирішила зробити тест на коронавірус.

– П’ять днів тому я відчула нездужання і застудні симптоми, а сьогодні перший тест на Covid-19 показав позитивний результат. На жаль, вірус не щадить нікого, і хоча я вживала безпрецедентні заходи безпеки, все ж опинилася у числі хворих. Бережіть себе та своїх близьких – написала артистка.

Лобода пригрозила судом пластичному хірургу

Співачка Світлана Лобода пригрозила судовим позовом пластичному хірургу, який зазначив зірку як свою пацієнтку на ринопластиці.

Узбецький пластичний хірург оприлюднив відео, де робить операцію на носі дівчині. Лікар зазначив, що в кріслі сидить саме Світлана Лобода.

Співачка спростувала цю інформацію та розповіла, що вона перебуває у Москві. Її розізлив вчинок пластичного хірурга, тому вона вимагатиме моральної компенсації.

Фото: Світлана Лобода