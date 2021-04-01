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Валентина Чорна |

Вона чекала від мене допомоги: Шерон Стоун розповіла про лист від Брітні Спірс

Американська акторка Шерон Стоун розповіла, як співачка Брітні Спірс зверталася до неї по допомогу.

Шерон Стоун, Бритни Спирс

За словами 63-річної Шерон Стоун, у 2007 році Брітні Спірс написала їй листа із проханням допомогти. Це було за рік до того, як батько співачки Джеймс Спірс став її опікуном.

Саме тоді у Брітні стався нервовий зрив і вона поголила голову.

– Брітні написала мені дуже довгого, важливого і пронизливого листа. Тоді у неї був вкрай важкий період в житті, люди не розуміли її. Вона ще й поголила голову. Спірс чекала від мене допомоги, – розповіла акторка.

Стоун зізналася, що не змогла зарадити співачці, оскільки тоді вона також проживала складний період життя та потребувала допомоги.

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Зірка наголосила, що сама, як і Брітні Спірс, неодноразово перебувала під впливом та контролем інших.

– Справа Брітні Спірс вийшла з-під контролю і це так жахливо. І я можу сказати, що в мене таке було неодноразово. У такі моменти дуже складно взяти під контроль своє життя, – розповіла Шерон Стоун.

Брітні Спірс прокоментувала фільм про себе

Американська співачка Брітні Спірс прокоментувала фільм Framing Britney Spears про своє життя та кар’єру.

Також у стрічці розповідається про нав’язливу опіку її батька Джеймса Спірса, який вже 13 років розпоряджається фінансами та особистим життям 39-річної співачки.

Зірка наголосила на тому, що подивилася лише частину фільму. Після перегляду вона плакала два тижні, оскільки Брітні занепокоїло те, в якому світлі її там представили.

Джерело: US Weekly

Фото: Шерон Стоун, Брітні Спірс

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