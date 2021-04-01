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Каріна Зуєва |

Я її просто годувала: Леся Нікітюк розповіла, як ледь не втратила руку

Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про свою фобію та згадала про випадок, коли мало не втратила руку.

Я її просто годувала: Леся Нікітюк розповіла, як ледь не втратила руку

Артистка опублікувала фото, на якому постала в червоній сукні поруч з конем. Нікітюк зізналася, що до нестями боїться цих тварин, і розповіла про випадки з минулого.

– У 15 років я осідлала коня, а той мене скинув. У 18 років годувала кобилу яблуком, а вона мені мало не відгризла руку. У 25 років у Болівії кінь біг за мною, тоді я вже думала рити нору, щоб сховатися, – зізналася Леся.

За словами 33-річної телеведучої, ці фотографії далися їй важко. Для того, щоб їх зробити, їй довелося випити шампанського.

Нікітюк продемонструвала довгі ноги

У своєму мікроблозі Леся Нікітюк опублікувала фото, на якому продемонструвала свої довгі ноги.

На знімку артистка позує, лежачи на ліжку в чорній короткій сукні. Образ ведуча завершила босоніжками й яскравим макіяжем.

Фото: Роман Горбун

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