Влада Нідерландів дозволили глядачам бути присутнім в залі під час проведення міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, який пройде в травні в Роттердамі.

Про це повідомили організатори конкурсу.

– Ми раді вітати рішення голландського уряду і можливість запросити фанатів приєднатися до пісенного конкурсу Євробачення в травні, – повідомив виконавчий супервайзер конкурсу Мартіна Остердала.

Як зазначили організатори, в найближчі тижні оголосять про те, як планується здійснювати допуск публіки на захід.

На всіх дев’яти шоу – шести репетиціях, двох півфіналах і фіналі – одночасно може бути присутнім максимум 3 500 глядачів – половина від очікуваної кількості глядачів. Водночас у них повинен бути негативний результат тесту на коронавірус.

Євробачення у цьому році має пройти 18-22 травня в Роттердамі. Нідерланди отримали право приводити конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на Євробаченні в 2019 році.

Український гурт Go-A, який поїде представляти нашу країну на пісенний конкурс у Роттердам, виступить 18 травня в першому півфіналі під 15-м номером.

Джерело: Eurovision