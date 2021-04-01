Телеведучий Дмитро Шепелєв розповів, як вони з коханою, архітектором Катериною Тулуповою, підготували своїх дітей до появи новонародженого в сім’ї.

У п’ятницю, 26 березня, стало відомо, що Дмитро Шепелєв став батьком вдруге. У шоумена народився син.

Дмитро вже виховує семирічного сина Платона, народженого співачкою Жанною Фріске, а Катерина – семирічну доньку Ладу. У пари стояло питання, як підготувати своїх дітей до появи нового члена сім’ї.

За словами телеведучого, одними розмовами зі старшими дітьми вони не обійшлися, і в хід пішли довгоочікувані подарунки – м’яка іграшка та набір коміксів.

Також Дмитро розповів, що вони вручили Платону та Ладі медалі, тим самим висвятивши їх у старші.

– Ми їм вручили золоті медалі – старшому братові та старшій сестрі. Доповнили все це іменним тортом. Більше вони не говорять, що згодують його собакам, тепер ми чуємо – який милий малюк, – розповів Шепелєв.

Шепелєв про народження другої дитини

Після того, як телеведучий став батьком вдруге, Дмитро розповів, як вони з коханою вирішили народити спільну дитину. За словами Шепелєва, до цього питання вони поставилися легко та безтурботно, оскільки обоє хотіли малюка.

Телеведучий зізнався, що вдячний Катерині за пройдений не найпростіший шлях. Він сказав, що пишається та захоплюється нею.

Фото: Дмитро Шепелєв