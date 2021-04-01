Американська акторка Міа Ферроу розвіяла плітки, які ходили навколо смерті її трьох прийомних дітей.

Міа Ферроу – мати 14 дітей. Трьох вона народила під час шлюбу з диригентом Андре Превіном, одного від кінорежисера Вуді Аллена, інших – усиновила.

Троє з її дітей – Тем, Лерк і Таддеус – померли. На тлі їхньої смерті в мережі з’явилися різні чутки, які Міа вирішила спростувати та зробила це на своїй сторінці в Twitter.

Спекуляції щодо смерті молодих людей почалися після того, як вони не були згадані в документальному серіалі Аллен проти Ферроу, перша серія якого вийшла 21 лютого.

– Як мати 14 дітей можу сказати, що моя родина означає для мене все. Хоча я обрала публічну кар’єру, мої діти вважали за краще жити приватним життям. Я поважаю їхні бажання, тому вибіркова в своїх публікаціях в соціальних мережах, – написала Ферроу.

Акторка наголосила, що вона змушена висловитися, оскільки вважає за потрібне вшанувати пам’ять своїх дітей та розвіяти брехливі плітки.

– Моя улюблена донька Тем померла в 17 років. До цього призвело передозування препаратом від мігрені, якою вона страждала, також у неї було хворе серце, – сказала Міа.

Також Ферроу розповіла, від чого померла її донька Лерк у віці 35 років.

– Моя чудова донька Лерк, сестра, мати і кохана, померла через ВІЛ/СНІД, яким заразилася від свого попереднього партнера. Незважаючи на свою хворобу, вона прожила плідне життя з дітьми і коханим. Саме на його руках вона пішла від нас на Різдво в лікарні, – зізналася Міа.

Син акторки Таддеус наклав на себе руки в 29 років. Причиною тому став раптовий розрив стосунків з коханою.

Ферроу наголосила, що будь-які інші припущення щодо їхньої смерті – це безчестя не тільки їхнього життя, але і їхніх близьких і дітей.

– Я вдячна бути матір’ю 14 дітей, які подарували мені 16 онуків. Хоч ми й знали печалі, але сьогодні наше життя повне любові і радості, – сказала Міа.

Regarding my children pic.twitter.com/ApiSeBFx9C — Mia Farrow (@MiaFarrow) April 1, 2021

Вуді Аллен у мемуарах розповів про шлюб з падчеркою

Американський кінорежисер Вуді Аллен розповів про стосунки з прийомною донькою Сун-І Превін. У своїх мемуарах під назвою Apropos of Nothing Вуді розповів про все своє життя, розпочинаючи з дитинства.

Також він уперше розповів про стосунки з падчеркою, яка молодша за нього на 34 роки.

Пара почала зустрічатися, коли Аллен був у шлюбі з матір’ю Сун-І Мієй Ферроу. В результаті дівчина стала його законною дружиною.