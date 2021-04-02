Стрімінговий сервіс Netflix повідомив про завершення зйомок другого сезону серіалу Відьмак.

Про завершення зйомок стало відомо з офіційної сторінки Відьмака у Facebook.

– Це завершення другого сезону. Білий вовк знову чекає вас на континенті, – лаконічно підписали фото з Генрі Кавіллом.

Зйомки проходили у Великій Британії. Було задіяно 15 локацій, 89 акторів і 1 200 членів команди.

Другий сезон Відьмака вийде в 2021 році.

За даними ЗМІ, в нових серіях Геральт разом з Ціріллою відправляться в табір чаклунів, де виріс головний герой. Геральт повинен буде дізнатися про походження могутнього дару Цірілли, тоді як вона буде вчитися контролювати свою силу.

У новому сезоні до своїх ролей повернуться Генрі Кавілл (Геральт), Аня Чалотра (Йенніфер), Фрейя Аллан (Цірілла), Джої Беті (Лютик) та інші.

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Серед нових героїв з’являться такі актори, як Аджоа Андо, Кріс Фултон, Кім Бодні, Кессі Клер, Ліз Карр, Грехем Мактавіш, Кевін Дойл та Саймон Келлоу.

Зйомки другого сезону Відьмака

Про зйомки другого сезону Відьмака стало відомо ще до виходу першого, який вийшов 20 грудня 2019 року. В успіху проекту сумнівів не було, тому серіал одразу вирішили продовжити.

У першому сезоні було вісім серій, про те, скільки епізодів відзняли для другого сезону, поки не повідомляється.

Фото: The Witcher Netflix