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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Блогер Джеймс Чарльз зізнався у секс-листуванні з неповнолітніми

Популярний блогер Джеймс Чарльз зізнався, що відправляв повідомлення сексуального характеру двом 16-річним хлопчикам. У США юридичний вік згоди – 18 років.

Джеймс Чарльз

Відповідну заяву він зробив на своєму YouTube-каналі, на який підписані 25 млн користувачів.

– Я усвідомлюю свої дії і те, наскільки це неправильно, – заявив Джеймс Чарльз.

Ще в лютому 21-річного блогера звинуватив один підліток, але тоді Джеймс свою провину повністю заперечував, бо, за його словами, він не знав справжній вік юнака.

  • Джеймс Чарльз
  • Джеймс Чарльз
Блогер Джеймс Чарльз зізнався у секс-листуванні з неповнолітніми / 1 фотография

Однак у новому відео він таки визнав свою провину.

За словами Джеймса, загалом було два епізоди: один минулого року і ще один недавно. Він не знав, що юнакам по 16 років.

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Він визнав, що міг пошукати їх в інших соціальних мережах і дізнатися справжній вік.

Чарльз також публічно вибачився перед хлопчиками.

Роман 8-річної моделі та 13-річного блогера

Громадськість останнім часом обговорює історію дитячого кохання між юними блогерами8-річною Мілою і 13-річним Пашею. Користувачі в мережі пишуть, що, мовляв, такі стосунки поза нормою, а поліція Київської області навіть відкрила кримінальну справу через це.

У коментарі мама 8-річного блогера Дарина Маханець спростовує чутки про сексуалізацію дитячих стосунків, а також зазначає, що вони просто дружать, адже спочатку історія замислювалася як хайп і не більше.

Фото: Getty Images

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