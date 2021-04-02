Український співак Арсен Мірзоян порадував шанувальників новим кліпом на авторську пісню Подружка. В ньому він показав дружбу між чоловіком і жінкою, яка переросла в пристрасть.

Пісня Подружка увійде до майбутнього альбому співака, реліз якого він планує до 10-річчя своєї творчості.

У треку виконавець розмірковує про можливість дружби між чоловіком і жінкою. І якщо вона існує, то де та сама грань, за якою виникають почуття.

Режисером відеоролика став Віктор Скуратовський. Крім кольорових кадрів, на яких головний герой перебуває в натовпі незнайомих людей, в кліпі чимало чорно-білих.

У відеоролику є сцена, де Арсен пірнає під воду вдвох з дівчиною, що символізує справжні почуття.

Monatik презентував новий кліп

Український мультиартист Monatik презентував новий кліп на пісню Ресницы безопасности. Цей сингл – це головний саундтрек до документального фільму Вечно танцующий человек.

У відеоролику можна побачити рідкісні кадри з життя Дмитра. Артист продемонстрував все, чого досяг до своїх 35 років.

Фото: Арсен Мірзоян