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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Красиво: Тіна Кароль презентувала новий альбом

Українська співачка Тіна Кароль презентувала альбом Красиво.

Тина Кароль

До нового альбому Тіни Кароль увійшли сім пісень, більшість з яких шанувальники почують вперше. Співачка зазначила, що це дуже довгоочікувана прем’єра для неї.

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Також Кароль показала обкладинку альбому, на якій спокусливо позує в довгій білій сукні та туфлях на підборах.

– Ми починаємо нову еру високого стилю, – написала Тіна.

Всі пісні зірка виконує сольно. До альбому також увійшов вже всім відомий хіт Тіни Кароль Скандал.

  • Девочка
  • Хороший парень
  • Бегу
  • Любовники
  • Скандал
  • Красиво
  • Это любовь

Тіна Кароль скасувала концерти

Популярна співачка Тіна Кароль неочікувано скасувала всі свої концерти, які були заплановані у містах України.

Зірка не повідомила причину такого рішення, але зазначила, що це залежить не від неї. Вона попросила вибачення у шанувальників та побажала всім здоров’я.

Можливо, Тіна Кароль скасувала концерти через сплеск захворюваності на коронавірус в Україні.

Фото: Тіна Кароль

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