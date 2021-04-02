Українська співачка Тіна Кароль презентувала альбом Красиво.

До нового альбому Тіни Кароль увійшли сім пісень, більшість з яких шанувальники почують вперше. Співачка зазначила, що це дуже довгоочікувана прем’єра для неї.

Також Кароль показала обкладинку альбому, на якій спокусливо позує в довгій білій сукні та туфлях на підборах.

– Ми починаємо нову еру високого стилю, – написала Тіна.

Всі пісні зірка виконує сольно. До альбому також увійшов вже всім відомий хіт Тіни Кароль Скандал.

Девочка

Хороший парень

Бегу

Любовники

Скандал

Красиво

Это любовь

Тіна Кароль скасувала концерти

Популярна співачка Тіна Кароль неочікувано скасувала всі свої концерти, які були заплановані у містах України.

Зірка не повідомила причину такого рішення, але зазначила, що це залежить не від неї. Вона попросила вибачення у шанувальників та побажала всім здоров’я.

Можливо, Тіна Кароль скасувала концерти через сплеск захворюваності на коронавірус в Україні.

Фото: Тіна Кароль