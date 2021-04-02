Українська співачка Тіна Кароль презентувала альбом Красиво.
До нового альбому Тіни Кароль увійшли сім пісень, більшість з яких шанувальники почують вперше. Співачка зазначила, що це дуже довгоочікувана прем’єра для неї.
Також Кароль показала обкладинку альбому, на якій спокусливо позує в довгій білій сукні та туфлях на підборах.
– Ми починаємо нову еру високого стилю, – написала Тіна.
Всі пісні зірка виконує сольно. До альбому також увійшов вже всім відомий хіт Тіни Кароль Скандал.
- Девочка
- Хороший парень
- Бегу
- Любовники
- Скандал
- Красиво
- Это любовь
Тіна Кароль скасувала концерти
Популярна співачка Тіна Кароль неочікувано скасувала всі свої концерти, які були заплановані у містах України.
Зірка не повідомила причину такого рішення, але зазначила, що це залежить не від неї. Вона попросила вибачення у шанувальників та побажала всім здоров’я.
Можливо, Тіна Кароль скасувала концерти через сплеск захворюваності на коронавірус в Україні.
Фото: Тіна Кароль