Співачка Аліна Гросу розповіла про своє ставлення до пластики та зізналася, чи робила колись пластичні операції.

В одному з останніх інтерв’ю співачка розповіла, що їй набридли постійні питання про зовнішність.

Вона наголосила, що ніколи не робила пластичних операцій і навіть готова пройти перевірку на детекторі брехні, щоб довести всім, що це правда.

За словами Гросу, вона народилася з маленьким носом, а пишний бюст у неї був вже у 13-річному віці.

– Ніж мого обличчя, грудей, фігури ніколи не торкався. Мені прикро і хочеться кричати, що я цього не робила. Взагалі пластику не особливо розумію, – наголосила співачка.

Аліна Гросу припустила, що, можливо, її звинувачують у пластиці через обробку фотографій.

– Але це не моя заслуга, за цим стежить команда людей, мабуть, вони хотіли зробити мене більш ідеальною для аудиторії. Але я не така. Бувають моменти, коли худну, і у мене більше виділяються вилиці, – пояснила зірка.

Аліна Гросу заспівала українською

Співачка Аліна Гросу презентувала україномовну пісню Міріада про кохання.

За словами артистки, назва композиції означає нескінченну кількість будь-чого. Гросу співає про почуття та спектр емоцій, які дарує кохання.

Фото: Аліна Гросу

Джерело: КП