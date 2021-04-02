Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде випустила іспано-англійський EP ÉCHALE. Новий міні-альбом зірки налічує чотири пісні.

Співачка зазначила, що на створення EP її надихнула поїздка на Батьківщину. В альбом Мішель Андраде вирішила вкласти всі емоції та почуття, з якими в неї асоціюється Болівія.

Автором музики та слів став продюсер зірки Олексій Потапенко. Також Мішель Андраде зізналася, що назву для пісні обрала не випадково.

– Я обрала цю назву не просто так: усі пісні з EP звучать іспано-англійською, а ще це на 100% моє слово, оскільки несе в собі мотивуючий меседж “Вперед! Покажи їм!” І я показую – своєю музикою, – зазначила співачка.

Мішель Андраде розповіла про особисте життя

В одному зі своїх інтерв’ю співачка Мішель Андраде розповіла про особисте життя та екс-коханого Микиту Ломакіна.

Дівчина зізналася, що з Микитою вона познайомилася на проекті X-Фактор. Згодом дружні стосунки переросли у кохання і вони зустрічалися п’ять років.

Зараз співачка не самотня, вона натякнула, що в неї є коханий чоловік. Але ім’я хлопця Мішель не назвала.

Фото: Мішель Андраде