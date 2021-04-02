Михайло Поплавський – Сало: прем'єру кліпу дивитися онлайн

Михайло Поплавський презентував яскравий ремейк на свою легендарну пісню Сало.

Нове відео Михайла Поплавського було знято в голлівудському стилі з використанням сучасних технологій. Прем’єрний показ відеороботи відбувся в Київському університеті культури.

За 20 років пісня Сало, яку написали Наталія Багмут (слова) та Юрій Пономаренко (музика), вже стала народним хітом, без якого не обходиться жодне свято.

Композиція справді близька українцям, бо оспівує найулюбленішу національну страву.







Михайло Поплавський презентував кліп на легендарний хіт Сало / 2 фотографии

– Уперше кліп Сало вийшов 20 років тому, було багато його інтерпретацій, а сьогодні це сучасний ребрендинг. Сало – це візитівка України, це національна валюта. Продукт, який надає силу та енергію, підтримує дух українців. А я – головний саломан країни. І пишаюся цим. Ми – українці, ми – нація, ми – народ. Ми непереможні! – сказав Михайло Поплавський.

Нове аранжування пісні спеціально для нового кліпу створив Геннадій Пугачов. Знаменитий аранжувальник працював із багатьма зірками шоу-бізнесу, але робота з Михайлом Поплавським для нього особлива.

– Михайло Михайлович заряджає своєю енергією, і потім справді хочеться жити. Наразі в наш час немає інших новин, крім поганих. Але коли бачиш, що робить Поплавський, розумієш, – важливіше те, що у твоїй голові. А Михайло Михайлович – це людина, яка скеровує в голову правильні позитивні думки, – зазначив Геннадій Пугачов.

Зйомки кліпу проходили на студії One Location з використанням LED cube, VR-технологій, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D-графіки.

Технологія графічного дизайну Unreal Engine 4, яку застосовували під час зйомок, є найпопулярнішою у світі та часто використовується в різних фільмах, кліпах і телесеріалах компаніями Netflix і Walt Disney.

Такий високий рівень відеокліпів серед українських виконавців може дозволити лише Михайло Поплавський. Маестро, як ніхто інший, вміє не тільки дивувати, а й дарувати чудовий настрій.

– Наразі в нашому житті так багато стресів, негативу. Хочеться давати заряд енергії. Сьогодні ми повинні атакувати життя і з оптимізмом дивитися в майбутнє. На оптимістах тримається світ, – вважає Михайло Михайлович.

Режисер та автор ідеї кліпу – епатажна українська кліпмейкерка Олена Вінярська, яка входить до десятки топових кліпмейкерів країни. Не дивно, що саме їй вдалося вмовити маестро на цікаві експерименти у кліпі.

– Михайло Михайлович робив усе, що я говорила, і навіть давав поради. Це була синергія творчості, взаємоциркуляція двох енергій, свіжий ковток повітря. Коли за справу береться команда МихМиха, і 100-відсоткова енергія множиться на 100-відсоткову віддачу, то виходить 10 000-бальна енергія. Саме нею наповнений кліп Сало, – ділиться враженнями Олена.

Відео було знято в голлівудському стилі. За нестандартним режисерським задумом, сало – це скарб української нації, який перетворюється в золоті злитки. А Михайло Поплавський постає в стильному образі головного саломана країни, в якому, до речі, і з’явився на презентації.

Родзинкою образу стала соболина горжетка з рукотканою українською хустинкою в стилі Жана Поля Готьє.

Усі прикраси та аксесуари були брендовані надписами Сало та виготовлялись із дорогоцінних металів.

У новій відеороботі креативники поєднали в окремих елементах національні синьо-жовті кольори та створили новий український смайлик – усміхнене поросятко.

Започаткували новий український тренд – Salo is the new money! (Cало – це нові гроші!).

Михайло Поплавський залишився задоволений співпрацею з Оленою та вважає її режисером світового рівня.

– Хочу офіційно заявити – це найкращий кліп, який Олена Вінярська відзняла у своєму житті. І кращого вже в неї не буде. Переплюнути Сало в Україні нікому не вдасться, – жартує маестро.

Справді, Вінярська та Поплавський добре попрацювали і зовсім скоро представлять ще одну відеороботу. Тож будемо чекати нових яскравих кліпів від цього талановитого тандему.

– Мені подобається, що Михайло Михайлович завжди різний. Він може бути як серйозним, так і веселим та самоіронічним. Але, передусім, Поплавський – шикарний актор. Сало – це прекрасна відеоробота. Саме такі позитивні кліпи потрібні в наш час, – сказав народний артист України Павло Зібров.

Музичний продюсер і співак Геннадій Вітер наголосив, що Поплавський – непередбачувана людина.

– Я захоплююся талантом Михайла Поплавського. Він на всі 100% вміє бути непередбачуваним, і не боїться бути смішним. Ті люди, які з іронією дивляться на самих себе, досягають великих висот. Я вважаю, що ви на своєму місці та робите все правильно. І таким чином залучаєте велику кількість молоді в нашу улюблену сферу. Бажаю вам перших місць у всіх трендах, – звернувся до Михайла Михайловича Геннадій Вітер.















































Михайло Поплавський презентував кліп на легендарний хіт Сало / 12 фотографий

Михайло Поплавський презентував новий кліп

Наприкінці березня Михайло Поплавський представив кліп на пісню Забава. У відеоролику артист постав в образі романтичного мандрівника-астронавта, який вирушає в космос на пошуки коханої.

За сюжетом кліпу головний герой – Михайло Поплавський, кружляє в космічному просторі, але несподівано опиняється в підводному царстві серед морських німф і чарівної Русалоньки-царівни.

Фото: прес-служба Михайла Поплавського