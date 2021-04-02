Українська співачка Аліна Паш презентувала новий альбом розМова, який створила під час фольклорної експедиції.

На створення альбому розМова Аліну Паш надихнула експедиція Гуцульщиною, куди вона вирушила разом зі своїми друзями.

– Дев’ять пісень, з якими я шукала себе серед темного та дрімучого. Дев’ять треків, під які плакала і танцювала з божевільними. Дев’ять скупчень енергії – в них і чорне, і біле, – написала Аліна в своєму Instagram.

В основу альбому закладена історія про дівчину, яка знаходиться в гармонії з природою, на шляху до самопізнання та духовним істинам.

– Мені важливо писати про те, що через мене проходить, що ллється потоками та розливається до тих, хто також готовий до таких одкровень через музику, – сказала Паш.

Тіна Кароль презентувала новий альбом

Відома українська співачка Тіна Кароль презентувала новий альбом Красиво. До нього увійшло сім пісень, серед яких вже відома Скандал.

Всі пісні артистка виконує сольно. За словами виконавиці, ця прем’єра дуже важлива для неї.

Фото: Аліна Паш