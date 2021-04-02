Український артист Monatik (Дмитро Монатік) разом із сім’єю прикрасив обкладинку модного глянцю та вперше показав обличчя своїх синів.

На сторінці в Instagram Дмитро Монатік розмістив обкладинку журналу Lofficiel Україна, на якій зображена його сім’я. На світлині артист позує разом зі своєю дружиною Іриною та двома синами: Платоном і Данилом.

Монатік зазначив, що діти – це його найбільше досягнення та найкраще, що сталося з ним у житті.

Дмитро наголосив, що настав час познайомити Платона та Данила з віртуальним світом та публічністю.

– Діти – моя головна гордість. І сьогодні, коли вони подорослішали, потрібно починати усвідомлювати, що таке інтернет та публічність. Публічний абсолютно кожен, хто одного разу зареєструвався в соціальних мережах, оскільки інтернет пам’ятає кожне твоє слово та дію, – написав співак.

Monatik презентував новий кліп

Український співак Monatik презентував новий кліп Ресницы безопасности з рідкісними кадрами з життя.

У відеороботі артист показав свою сім’ю, а також поділився архівними та особистими моментами. Сингл Ресницы безопасности є саундтреком до документального фільму про Дмитра Монатіка Вечно танцующий человек.

Фото: Дмитро Монатік