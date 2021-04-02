Кросівки Сатани від Lil Nas X

Компанія Nike виграла позов проти арт-колективу із Брукліна MSCHF, який спільно з репером Lil Nas X випустив кросівки Сатани з краплею справжньої людської крові на підошвах.
Взуття, вартістю $1 018, із перевернутим хрестом, пентаграмою та словами Луки 10:18 є модифікованою моделлю Nike Air Max 97s.
Компанія заявила про порушення прав торговельної марки й звернулась до федерального суду Нью-Йорка із вимогою зупинення продажу взуття та заборони використання свого знаменитого дизайнерського знака Swoosh.
– Уже є дані про значну плутанину на ринку, зокрема заклики бойкотувати Nike у відповідь на запуск Satan Shoes від MSCHF, які ґрунтуються на хибному переконанні, що компанія дозволила або схвалила цей продукт, – зазначив у позові гігант спортивного взуття.
Юристи MSCHF заявили, що 666 пар, створені компанією, були не типовими кросівками, а індивідуальними витворами мистецтва, які продавали колекціонерам за $1 018 доларів за пару.
У результаті федеральний суддя видав тимчасову заборону.
Як виконуватиметься рішення суду невідомо, оскільки MSCHF зазначили, що це була лімітована колекція із 666 пар, і всі, крім однієї, вже надіслані.
Кросівки Сатани з людською кров’ю
29 березня стало відомо, що американський реп-виконавець Lil Nas X спільно з арт-колективом MSCHF створив кросівки Сатани з людською кров’ю та диявольськими атрибутами.
Творці зазначили, що в підошву додали по краплині людської крові, яку надали члени арт-групи.
Деякі консерватори, зокрема губернатор Південної Дакоти Крісті Ноем та деякі релігійні послідовники, образились на суперечливий дизайн взуття та критикували репера Lil Nas X та MSCHF у Twitter.
Виконавець відповів на коментарі критиків мемами.
Джерело: BBC
Фото: XXL Magazine