Телеведучий Андрій Джеджула розповів, що тимчасово вирішив відмовитися від сексу.

Тимчасовий целібат допоможе Андрію Джеджулі перевірити свою силу волі. Шоумен визнається, що ніколи б повністю не зміг відмовитися від сексу, так як полюбляє цей процес.

– Целібат означає відмову від сексу та партнера, і в принципі обітницю безшлюбності, але це не про мене. Однак в якості експерименту, до якого підвели життєві обставини, і перевірки моєї сили волі, я вирішив подивитися, що з цього вийде, – сказав телеведучий.

Джеджула уточнив, що наразі Великий піст, а це означає, що саме час упорядкувати думки, мислити про духовне, усвідомлювати свої наміри, цілі та плани.

Телеведучий вважає, що такий підхід дає зміцнення духу та тіла. Він порадив перенаправити всю енергію в спорт і творчий розвиток

– Секс – це як навик їзди на велосипеді або вміння плавати, дихати, їсти. Він повернеться в будь-який момент, як тільки ви цього самі захочете, – сказав Андрій.

У висновку Джеджула сказав, що ніколи не потрібно ставати заручниками своїх бажань, адже прийде час і все окупиться з лишком.

Джеджула став батьком вдруге

25 лютого Андрій Джеджула став батьком вдруге. Дружина телеведучого – блогер Юлія Леус народила доньку, яку назвали Адель.

Маля з’явилося на світ рано вранці, з вагою – 3 840 г, зростом – 55 см.

Фото: Андрій Джеджула