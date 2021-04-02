Іван Абрамов зібрався на гастролі в Україну – реакція Держприкордонслужби

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Євгенія Шапоренко |

Прикордонники чекають: комік з РФ Абрамов зібрався на гастролі до України

Російський комік Іван Абрамов зібрався до України з гастролями, проте концерти під питанням. Артиста можуть не пропустити на кордоні.

абрамов

Прес-секретар Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що прикордонники мають свої напрацювання, тому готові зустріти цього громадянина у належний спосіб.

Прикордонники отримали інформацію від представництва президента в Криму і Севастополі, що Абрамов відвідував окупований Росією Крим.

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Інформацію від представництва президента щодо цього громадянина ми отримали, наведені факти ми врахуємо під час заходів прикордонного контролю, коли ця особа спробує перетнути державний кордон Україн, – заявив Демченко.

Він додав, що певну інформацію, яка засвідчує порушення українського законодавства, вже вдалося зібрати.

Концерти Абрамова в Україні

Згідно з інформацією, яка розміщена на офіційному сайті коміка, концерти в Україні повинні були відбутися з 13 до 15 квітня.

Абрамов планував відвідати з гастролями Харків, Одесу, Дніпро і Київ.

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Фото: Іван Абрамов

Джерело: Українська правда

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