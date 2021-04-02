Іван Абрамов зібрався на гастролі в Україну – реакція Держприкордонслужби

Російський комік Іван Абрамов зібрався до України з гастролями, проте концерти під питанням. Артиста можуть не пропустити на кордоні.

Прес-секретар Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що прикордонники мають свої напрацювання, тому готові зустріти цього громадянина у належний спосіб.

Прикордонники отримали інформацію від представництва президента в Криму і Севастополі, що Абрамов відвідував окупований Росією Крим.

Інформацію від представництва президента щодо цього громадянина ми отримали, наведені факти ми врахуємо під час заходів прикордонного контролю, коли ця особа спробує перетнути державний кордон Україн, – заявив Демченко.

Він додав, що певну інформацію, яка засвідчує порушення українського законодавства, вже вдалося зібрати.

Концерти Абрамова в Україні

Згідно з інформацією, яка розміщена на офіційному сайті коміка, концерти в Україні повинні були відбутися з 13 до 15 квітня.

Абрамов планував відвідати з гастролями Харків, Одесу, Дніпро і Київ.

Російському актору заборонили в’їзд в Україну

Українські прикордонники заборонили в’їзд в Україну на три роки російському актору. У прес-службі не зазначили, якому саме акторові заборонили в’їзд в Україну. Проте з опублікованої фотографії паспорту громадянина Росії відомо, що він народився у Вологодській області.

Фото: Іван Абрамов