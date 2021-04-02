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Валентина Чорна |

Вечірка в компанії зіркових колег: з ким Монатік відсвяткував своє 35-річчя

Український співак Monatik (Дмитро Монатік) 1 квітня відсвяткував свій день народження. Зірки українського шоу-бізнесу вирішили привітати артиста з 35-річчям та зробити йому сюрприз. 

Дима Монатик, Юлия Санина

Друзі Дмитра Монатіка організували вечірку в одному із заміських комплексів під Києвом.

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На своїх сторінках в Instagram зірки активно діляться світлинами зі святкування дня народження.

Серед знаменитостей, які приїхали привітати артиста, були Надя Дорофеєва та Володимир Дантес, Катерина Кухар та Олександр Стоянов, Юлія Саніна та Вал Бебко.

Також до святкування долучилися Влад Яма разом з дружиною Ліліаною, Ніна Матвієнко та Катерина Осадча.

Монатік показав обличчя синів

Український співак Дмитро Монатік показав обличчя своїх синів на обкладинці модного глянцю Lofficiel Україна.

Артист раніше приховував дітей від публіки. Але зараз зазначив, що настав час познайомити Платона та Данила з віртуальним світом.

Також Монатік наголосив, що діти – це його гордість та найбільше досягнення в житті.

Фото: Юлія Саніна

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