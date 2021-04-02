Учасниця романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 і повітряна гімнастка Єлизавета Крутікова розповіла, як вона втратила гроші через екс-коханих.

За словами дівчини, її двічі обманювали колишні хлопці. Перший бойфренд Лізи взяв у неї в борг $7 тис., які не повертає вже протягом шести років.

– Раз на рік я йому телефоную, але він каже, що грошей немає. І що я можу зробити? Нічого, – сказала Ліза.

Другий хлопець Крутікової – музикант, з яким вони разом працювали. Пара зустрічалася п’ять років.

Дівчина зізнається, що дуже його кохала та довіряла. Так, коли Єлизавета перебувала в Америці, вона заробила чималу суму грошей і вирішила купити квартиру в Києві. За словами Крутікової, ціни на нерухомість тоді впали, але приїхати сама вона не мала змоги.

– У мене в Києві був тільки він, і я вислала йому $39 тис. на купівлю квартири. Він сказав, що знайде перевіреного забудовника та все влаштує якнайшвидше. Сфотографував мені якісь документи. Я думала, що в мене вже є своя квартира в 20 років, – зізналася Ліза.

Після повернення з Америки Крутіковій відразу ж запропонували наступний контракт. Вона поїхала на 14 місяців до Німеччини, де заробила €15 тис. на ремонт.

– Він запропонував мені забрати їх і сховати в батьківському сейфі. Я взагалі ні про що не здогадувалася – адже ми п’ять років разом. Він постійно говорив, що я найкраща, – сказала Крутікова.

За словами дівчини, вона почала здогадуватися, що відбувається щось недобре, але не знала, що саме. І в якийсь момент усі її знайомі та рідні почали говорити про те, що він її обманює, і ніякої квартири немає.

– Він привіз мені роздрукований на принтері папірець – без печаток, без нічого. Я запитала у нього – квартири немає? Після цього я лишилася одна, без квартири, без грошей та без хлопця, – зізналася Ліза.

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Фото: Єлизавета Крутікова