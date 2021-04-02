Українська співачка та модель Даша Астаф’єва розповіла про свої комплекси, гонорар $30 тис. за одну фотосесію та день, який вона ніколи не забуде.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV зірка відповіла на 33 запитання Олександри Кучеренко.

Даша зізналася, що найбільший комплекс, який їй вже вдалося подолати, – це неприйняття вікових змін.

Співачка не вважає себе зіркою, а також її дратує, коли журналісти ставлять запитання на тему особистого життя.

Також Даша Астаф’єва розповіла про день, який вона ніколи не забуде.

– Ніколи не забуду 4 березня 2021 року, оскільки мене могло більше не бути. Я потрапила у лікарню, мене забрала швидка. Я дуже безвідповідально ставилася до свого здоров’я і зробила велику помилку, – зізналася Даша.

Вперше співачка знялася оголеною у 17 років, а найбільший гонорар, який вона отримала за фотосесію, становить $30 тис. Завдяки цій роботі Даша змогла придбати собі квартиру.

Зірка зізналася, що коли була учасницею гурту NikitA, її хотіли викупити у продюсера за $2,5 млн.

У менталітеті українців Дашу дратує те, що вони не можуть радіти за досягнення своїх співвітчизників.

Також Астаф’єва зазначила, що якби вона не пішла від продюсера Юрія Нікітіна, то не була б такою щасливою, як зараз.

Даша Астаф’єва про любов до себе

Українська акторка Даша Астаф’єва поділилася секретами внутрішньої гармонії та розповіла, як навчитися любити себе.

Зірка зазначила, що завдяки любові до себе можна зробити світ кращим. Вона радить починати з малого, частіше залишатися наодинці з собою, більше подорожувати та вчитися новому.

Фото: Даша Астаф’єва