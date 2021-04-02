Шість років тому, восени 2015 року, в ефірі ICTV вийшов іронічний детектив Пес про непростого поліцейського Макса, чорну смугу в житті якого змінила німецька вівчарка на прізвисько Пес.

Серіал став шалено популярним і наразі знімальна команда працює вже над сьомим сезоном.

За час існування детективу склад акторів не змінювався. Пропонуємо згадати, як все починалося та як виглядають улюблені персонажі сьогодні. А також ділимося подробицями, що змінилося в їхньому житті поза кадром.

Микита Панфілов

Актор, який грає головну роль поліцейського Макса Максимова, вже встиг відсвяткувати свій 40-річний ювілей. За час зйомок у стрічці Микита втретє одружився та вдруге став батьком. Разом зі стоматологом Ксенією Стрельніковою актор виховує доньку Аврору, якій скоро виповниться три роки.

У своєму Instagram чоловік періодично публікує знімки з особистого життя та час від часу показує своїм фанатам кадри зі знімального майданчика.

Михайло Жонін

У 2015 році глядачі побачили Михайла Жоніна в образі оперативника Гнездилова, напарника Макса. Відтоді саме ця роль стала однією з найяскравіших для актора та принесла йому широку популярність.

Жонін живе та працює в Києві, переважно знімається в серіалах і наразі вже не займається озвучкою фільмів. Раніше Михайло працював над дубляжем серіалів і повнометражних картин, зокрема його голосом говорив Джеймс Бонд, герої Джареда Батлера та інших голлівудських акторів.

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Деталі подружнього життя виконавець ролі Гнездилова ретельно приховує. В 2019 році Михайло створив сторінку у соцмережі, проте навіть там не розкриває жодних подробиць з особистого життя.

Ольга Олексій

У 2015 році Ольга Олексій спробувала себе в новому амплуа. Акторка, що раніше грала драматичні ролі, знялася в амплуа скандалістки Олени Леонідової. Героїня – повна протилежність Ольги, яка в житті дуже спокійна та не полюбляє розповідати про свого чоловіка. Минулого року акторка відзначила 40-річчя.

За час зйомок Олексій часто змінювала зачіски й експериментувала з образами, проте строгий стиль героїні витримано в кожному сезоні.

Андрій Самінін

Український актор театру, кіно та дубляжу в детективі зіграв розважливого слідчого Олексія Леонідова, до якого пішла дружина від екс-співробітника поліції Макса. За час існування серіалу актор майже не змінився.

Наразі Андрію 46 років – він живе у шлюбі з акторкою Лесею Самаєвою та має доньку Марію.

Михайло Жонін про зйомки в серіалі Пес

Із кожним сезоном серіал Пес, режисер якого Олександр Сальников, стає дедалі популярнішим.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Михайло Жонін розповів, як проходять зйомки сьомого сезону, чи не втомився він від перевтілення в свого героя та чи вважає він себе забобонною людиною.