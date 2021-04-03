П’ятий випуск романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 розпочався з подорожі учасниць до Львова.

Розалі і Саші випала нагода сходити з Михайлом на групове побачення в бібліотеці: він поспілкувався з ними разом і особисто.

Дівчата жили в одному з найпрезентабельніших готелей міста.

Побачення з Юлею

У п’ятому випуску Холостяка 11 на індивідуальне побачення наважилася Юля. Разом із Михайлом вона каталася на баггі в лісі.

Саме їй протягом цілого тижня було дозволено дзвонити і писати холостяку по телефону, що змусило позаздрити інших учасниць.

На зустрічі дівчина поділилася з Михайлом потаємними сторінками її життя, що приємно вразило головного героя проекту.

Однак Холостяк 11 Михайло Заливако поділився, що Юля насправді ще не до кінця розібралася в собі, і, ймовірно, не готова до серйозних стосунків.

Дружба Джессіки і Каті

З’ясувалося, що Михайло не вважає дружні стосунки між Катею і Джессікою доречними, адже дівчата прийшли на проект боротися за одного чоловіка.

Отримавши сертифікати в СПА та безлімітний доступ до ігристого, дівчата не гаяли часу і поринули в романтичний релакс.

Михайло помітив, що подружки постійно один одному поступаються в спілкуванні. Джессіка встигла зробити масаж, а Катя – поплавати з Холостяком в басейні.

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Поява Ані

Одним із найяскравіших моментів п’ятого випуску Холостяка стала поява Ані.

Дівчина прийшла на церемонію троянд після 14-денної ізоляції. Вона хоче особисто поспілкуватися з Михайлом, оскільки у них було лише одне онлайн-побачення.

Цього разу, у п’ятій серії Холостяка з проекту пішла Саша. Михайло заявив дівчині в обличчя, що у нього немає для неї троянди.

Холостяк 11 сезон

Прем’єра реаліті Холостяк 11 сезон відбулася 5 березня на телеканалі СТБ.

Головним героєм цього сезону став харківський бізнесмен, засновник логістичної компанії – 31-річний Михайло Заливако.

Детальну біографію холостяка Михайла Заливака читайте на Фактах ICTV.