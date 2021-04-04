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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

DMX госпіталізували через передозування наркотиками – репер у критичному стані

У Нью-Йорку (США) госпіталізували репера DMX (Ерла Сіммонса).

DMX

Адвокат музиканта Мюррей Річман для CNN розповів, що причиною госпіталізації став серцевий напад. Репера підключили до системи життєзабезпечення. Музикант перебуває у критичному стані.

Адвокат зазначив, що поки не готовий робити якісь прогнози.

Зі свого боку, TMZ пише, що 50-річний репер перебуває у лікарні Вайт-Плейнс, а серцевий напад був викликаний передозуванням наркотиків.

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DMX раніше зізнавався, що він вживає наркотики з 14 років. У 2019 році репер перебував на реабілітації.

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Популярна співачка Світлана Лобода захворіла на коронавірус. Співачка оприлюднила пост, в якому розповіла, що через Covid-19 їй довелося перенести сольний концерт у Москві з 3 на 16 квітня.

Кілька днів тому  вона відчула перші симптоми застуди і вирішила зробити тест на коронавірус.

Джерела: TMZ, CNN

Фото: Depositphotos

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