Популярна співачка Світлана Лобода захворіла на коронавірус. Співачка оприлюднила пост, в якому розповіла, що через Covid-19 їй довелося перенести сольний концерт у Москві з 3 на 16 квітня.

Кілька днів тому вона відчула перші симптоми застуди і вирішила зробити тест на коронавірус.