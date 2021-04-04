У Нью-Йорку (США) госпіталізували репера DMX (Ерла Сіммонса).
Адвокат музиканта Мюррей Річман для CNN розповів, що причиною госпіталізації став серцевий напад. Репера підключили до системи життєзабезпечення. Музикант перебуває у критичному стані.
Адвокат зазначив, що поки не готовий робити якісь прогнози.
Зі свого боку, TMZ пише, що 50-річний репер перебуває у лікарні Вайт-Плейнс, а серцевий напад був викликаний передозуванням наркотиків.
DMX раніше зізнавався, що він вживає наркотики з 14 років. У 2019 році репер перебував на реабілітації.
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