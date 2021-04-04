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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Дяді Жорі зробили операцію на серці

Український шоумен Дядя Жора переніс операцію на серці.

Дядя Жора

Про це він розповів у відеозверненні в Instagram, яке він записав у лікарняній палаті.

– По-перше, у мене все добре. Наразі вже відходжу, все минуло, все відмінно. Всі запитують: Що сталося?. В принципі, нічого не сталося, все було планово, ліг на невелику операцію, ну як невелику, операцію на серці, – зазначив  шоумен.

DMX у лікарні

У Нью-Йорку (США) госпіталізували репера DMX (Ерла Сіммонса) з серцевим нападом. Артист перебуває в критичному стані.

50-річний репер перебуває у лікарні Вайт-Плейнс, а серцевий напад був викликаний передозуванням наркотиків.

Фото: Дядя Жора

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