Сільські вісті і пародія на Дорофеєву: Alyona Alyona вразила новим фото топлес

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona поділилася новим відвертим фото, спародіювавши співачку Надю Дорофеєву.

На фото-колажі справа Надя позує топлес: засмагла співачка ледь прикриває оголені груди книгою.

Alyona Alyona з притаманним їй почуттям гумору сіла в таку ж позу, щоправда, не на відпочинку, а в своїй квартирі.

Замість книги реп-виконавиця взяла газету Сільські вісті.

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В коментарях до публікації фото оцінили десятки вражених прихильників: також Альоні відповіла і сама Надя Дорофеєва.

– Моя хороша, – тепло відповіла співачка.

Відвертий і водночас смішний фото-колаж Альони зібрав вже майже 30 тис. вподобань.

Alyona Alyona презентувала кліп про бодіпозитив

На початку березня реп-виконавиця Alyona Alyona презентувала кліп Світ потребує краси, ідеєю якого став бодіпозитив.

У новій відеороботі співачка наголосила на тому, що кожна жінка – прекрасна, незалежно від зросту, ваги і пропорцій.

У кліпі знялися багато дівчат різної зовнішності, щоб показати суспільству, що справжня краса буває різною, без фотошопу чи ретуші.