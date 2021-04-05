Українська реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла про відмову від побачень, загрозу цукрового діабету та свого обранця.

В інтерв’ю програмі Неймовірна правда про зірок Alyona Alyona зізналася, що два роки не ходила на побачення та відмовлялася від фізичних контактів. Проте зараз в особистому житті співачки все добре.

Вона зустрічається з хлопцем, якого звати Андрій. Пара поки не хоче афішувати свої стосунки, тому більше деталей Альона не розповіла.

– Ми разом з ним віднедавна. Це інтернет-персона, і з часом він відкриє своє обличчя публіці, – розповіла реп-виконавиця.

Також зірка зазначила, що їй писав учасник шоу Холостячка Ілля Рибальченко. За словами Альони, хлопець хотів популярності, а не стосунків. Саме тому завоювати серце співачки йому не вдалося.

Alyona Alyonа зізналася, що вимушено схуднула на 15 кілограмів через загрозу цукрового діабету.

– Здала аналізи і виявилося, що я за два кроки від цукрового діабету другого типу. Тоді я зрозуміла, що треба зменшувати оберти, – розповіла зірка.

Крім своєї творчості, Alyona Alyona пише пісні для інших виконавців, які коштують декілька тисяч доларів. Композиції від співачки є в арсеналі Дмитра Монатіка, Тіни Кароль та Микити Алєксєєва.

Alyona Alyona поділилася відвертим фото

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona поділилася фото у бюстгалтері та продемонструвала свої пишні груди.

Також співачка наголосила на тому, що людям не варто соромитися свого тіла. Вона закликає брати приклад з усіх, хто не боїться самовиражатися і показувати те, що хочеться.

Фото: Аlyona Аlyona