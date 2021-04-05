Вже незабаром у Роттердамі відбудеться міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2021. Згідно з прогнозами букмекерів найбільше шансів для перемоги має представник Мальти.

Перше місце в міжнародному прогнозі букмекерів посідає співачка Destiny, яка представлятиме Мальту. Вона може перемогти на Євробаченні-2021 з вірогідністю 18 %.

Друге і третє місце прогнозують представникам Швейцарії та Франції відповідно. У п’ятірку найкращих також увійшли виконавці з Болгарії та Італії.

Найменший відсоток здобуття перемоги прогнозують гурту з Албанії, який не змінює свої позиції та перебуває у кінці списку – на 41 місці.

Україна піднялася в міжнародному прогнозі букмекерів, наразі гурт Go-A займає 18 позицію.

Під яким номером у півфіналі виступить Україна

Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2021 представлятиме електро-фолк гурт Go-A.

Стало відомо, що Go-A виступатиме під 15-м номером в першому півфіналі, який відбудеться 15 травня. Разом з Україною на сцену вийдуть ще 15 учасників.

Джерело: Eurovision World