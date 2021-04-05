PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Лідирує Мальта та Швейцарія: прогнози букмекерів на Євробачення 2021

Вже незабаром у Роттердамі відбудеться міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2021. Згідно з прогнозами букмекерів найбільше шансів для перемоги має представник Мальти.

Евровидение

Перше місце в міжнародному прогнозі букмекерів посідає співачка Destiny, яка представлятиме Мальту. Вона може перемогти на Євробаченні-2021 з вірогідністю 18 %.

Читайте
Євробачення 2021: Нідерланди дозволили провести конкурс з глядачами

Друге і третє місце прогнозують представникам Швейцарії та Франції відповідно. У п’ятірку найкращих також увійшли виконавці з Болгарії та Італії.

Найменший відсоток здобуття перемоги прогнозують гурту з Албанії, який не змінює свої позиції та перебуває у кінці списку – на 41 місці.

Україна піднялася в міжнародному прогнозі букмекерів, наразі гурт Go-A займає 18 позицію.

евровидение прогноз

Під яким номером у півфіналі виступить Україна

Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2021 представлятиме електро-фолк гурт Go-A.

Стало відомо, що Go-A виступатиме під 15-м номером в першому півфіналі, який відбудеться 15 травня. Разом з Україною на сцену вийдуть ще 15 учасників.

Джерело: Eurovision World

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка