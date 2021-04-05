Український блогер Софія Стужук показала нові груди четвертого розміру після пластичної операції.

У сторіз на своїй сторінці в Instagram Софія Стужук оприлюднила відео, на якому позує у червоній спідній білизні та показує свої пишні форми.

Дівчина зазначила, що її груди виглядають ще досить штучно. Але попри це, блогер задоволена результатом операції та четвертим розміром бюсту.

– Загалом зараз зрозуміло лише одне: мені потрібно міняти всю нижню білизну, яка у мене є. Тому що у мене дуже великі груди. Насправді я бачу, що виглядає все ще дуже штучно. Вони ще дуже надуті, а також присутній величезний набряк. Але скоро все буде виглядати по-іншому, – зізналася Стужук.

Софія Стужук збільшила груди

Український блогер-мільйонник Софія Стужук збільшила груди, попри свої переконання щодо природної краси. Раніше дівчина закликала підписників приймати своє тіло таким, яким воно є.

Але після третіх пологів Софія змінила свої погляди. Блогер зізналася, що її бентежив зовнішній вигляд грудей, тому заради операції дівчина полетіла до Стамбулу.

Фото: Софія Стужук