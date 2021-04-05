Українська співачка MamaRika та репер VovaZiLvova презентували спільну пісню Серце стукає, стукає, стукає.

За словами виконавців, вони хотіли створити композицію, яка буде надихати людей та закликати їх відкриватись новому досвіду.

MamaRika зазначила, що головною причиною їхнього дуету є музика та чесний месседж, який зможе доторкнутися до кожного серця.

– Ми з Вовою знайомі ще зі студентських часів, тож коли він запропонував спільний трек, я підозрювала, що має бути круто. Коли ж я безпосередньо почула саму пісню – відразу погодилась, бо це мій вайб і вона мене зачепила за живе, – розповіла співачка.

VovaZiLvova додав, що в українському шоу-бізнесі давно не було пісень про любов, які б по-справжньому вражали.

Також дует випустив чуттєвий кліп, у якому режисер Олександр Швець вирішив показати внутрішній світ людини з розбитим серцем.

Аліна Паш презентувала альбом РозМова

Співачка Аліна Паш презентувала альбом РозМова, на який її надихнула експедиція Гуцульщиною.

Новий альбом співачки налічує дев’ять пісень про гармонію з природою, шлях до самопізнання та духовної істини.

Фото: прес-служба