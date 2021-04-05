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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Серце стукає: MamaRika та VovaZiLvova заспівали дуетом і зняли кліп

Українська співачка MamaRika та репер VovaZiLvova презентували спільну пісню Серце стукає, стукає, стукає.

MamaRika и VovaZiLvova

За словами виконавців, вони хотіли створити композицію, яка буде надихати людей та закликати їх відкриватись новому досвіду.

MamaRika зазначила, що головною причиною їхнього дуету є музика та чесний месседж, який зможе доторкнутися до кожного серця.

– Ми з Вовою знайомі ще зі студентських часів, тож коли він запропонував спільний трек, я підозрювала, що має бути круто. Коли ж я безпосередньо почула саму пісню – відразу погодилась, бо це мій вайб і вона мене зачепила за живе, – розповіла співачка.

VovaZiLvova додав, що в українському шоу-бізнесі давно не було пісень про любов, які б по-справжньому вражали.

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Також дует випустив чуттєвий кліп, у якому режисер Олександр Швець вирішив показати внутрішній світ людини з розбитим серцем.

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Фото: прес-служба

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