Українська співачка Анастасія Приходько пояснила, чому не вважає себе професійною виконавицею, а також прокоментувала чутки про третю вагітність.

На своїй сторінці в Instagram Анастасія Приходько оприлюднила відео, в якому поділилася враженнями від участі в шоу Маска.

Співачка розповіла, що ніколи в житті не займалася вокалом, тому і не може назвати себе професійною співачкою. Але вона вдячна природі за свій рідкісний і незвичайний голос в чотири октави.

– Я люблю свій голос, він у мене такий від природи. І коли Оля Полякова говорить, що вона єдина, хто володіє трьома октавами в шоу-бізнесі, то я хочу сказати, що у мене їх чотири. Я можу без розспіву взяти ноту ре другої октави, що вміють не всі, – розповіла Настя.

Після участі Анастасії в проекті з’явилися чутки про її третю вагітність. Співачка спростувала цю інформацію та заявила, що зараз вона не при надії.

– Чи не бачите, що я не вагітна? Не вагітна! Бачите, яка фігура – тоненька, витончена вся, – зазначила співачка.

Зараз Настя працює над новою піснею. Виконавиця підкреслила, що навіть карантин не завадить їй реалізувати всі свої творчі плани.

Приходько розповіла про зміни під час карантину

Українська співачка Анастасія Приходько розповіла про зміни під час карантину та поділилася фото топлес.

Артистка зізналася, що завдяки пандемії зрозуміла, що їй подобаються домашні справи та затишок. Також Настя почистила коло свого спілкування та покращила романтичні стосунки з коханим чоловіком.

Фото: Анастасія Приходько