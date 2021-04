Ювелірна компанія Фаберже випустить яйце до Великодня та ювілею культового серіалу Гра престолів. 17 квітня 2021 року виповниться 10 років з моменту прем’єри першої серії серіалі у США.

Яйце за мотивами Гри престолів буде присвячене головній героїні Данерис Таргарієн. Воно буде прикрашене діамантами та рубінами, а всередині помістять червоного дракона з розправленими крилами. Поруч з ним стоятиме корона, яку могла б носити Данерис, якби посіла Золотий трон.

У створенні ексклюзивного яйця брав участь головний дизайнер Фаберже та дизайнер костюмів Гри престолів. Вартість виробу оцінюється у $2,22 млн.

This April, we’re hatching a new surprise collaboration to commemorate the ten year anniversary of the award-winning @GameOfThrones, fusing our superior craftsmanship and artistic ingenuity with one of the 21st century’s most iconic TV series. #GameOfThrones #Faberge pic.twitter.com/D967RxkW7N

— Fabergé (@OfficialFaberge) April 5, 2021