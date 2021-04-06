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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Людмила Богданова |

Фаберже випустить яйце за мотивами Гри престолів вартістю $2,22 млн

Ювелірна компанія Фаберже випустить яйце до Великодня та ювілею культового серіалу Гра престолів. 17 квітня 2021 року виповниться 10 років з моменту прем’єри першої серії серіалі у США.

Гра престолів (1)

Яйце за мотивами Гри престолів буде присвячене головній героїні Данерис Таргарієн. Воно буде прикрашене діамантами та рубінами, а всередині помістять червоного дракона з розправленими крилами. Поруч з ним стоятиме корона, яку могла б носити Данерис, якби посіла Золотий трон.

У створенні ексклюзивного яйця брав участь головний дизайнер Фаберже та дизайнер костюмів Гри престолів. Вартість виробу оцінюється у $2,22 млн.

Напередодні актори серіалу Гра престолів Кіт Герінґтон та Роуз Леслі стали батьками. ЗМІ сфотографували пару, коли вони разом з дитиною прогулювалися вулицями.

У акторів народився хлопчик, цю інформацію підтвердив офіційний представник Кіта Герінґтона.

Джерело: The Hollywood Reporter

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