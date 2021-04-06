Фітнес, психотерапія та кураж: Полякова займеться постковідною терапією українців

Популярна артистка Оля Полякова запускає 6 квітня своє онлаун-шоу Полябачення, щоб допомогти співгромадянам впорається з проблемами, які виникають під час локдауна.

Під час першого локдауна в Україні навесні 2020 року Оля вже проводила таке шоу в своїх соцмережах. Вона робила прямі ефіри, передачі та інтерв’ю із зірковими гостями на різну тематику.

Через рік співачка запускає Полябачення 2.0, бо гостро відчуває потреби своє аудиторії. Вона займеться розважальною постковідною терапією.

У нових випусках Полякова представить програму фізичних вправ, які допомагають їй зберігати гарну фігуру, а також поділиться робочою дієтою для схуднення.

Проходитимуть ефіри із зірковими гостями, а також спортивними тренерами та психологами, які Полякова завжди проводить з легкістю, почуттям гумору і на куражі.

Тренування, інсайти по харчуванню, оздоровчі процедури в домашніх умовах, дихальна гімнастика, самопсихотерапія, приємні призи – головні теми в нових ефірах.

Полякова підтримала закон про мову

Співачка Оля Полякова публічно підтримала Закон про мову, згідно з яким з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має приймати відвідувачів українською.

Попри те, що сама співачка в повсякденному житті розмовляє російською, вона закликає всіх українців вивчити державну мову і користуватися нею.

Фото: Оля Полякова