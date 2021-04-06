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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Фітнес, психотерапія та кураж: Полякова займеться постковідною терапією українців

Популярна артистка Оля Полякова запускає 6 квітня своє онлаун-шоу Полябачення, щоб допомогти співгромадянам впорається з проблемами, які виникають під час локдауна.

Фітнес, психотерапія та кураж: Полякова займеться постковідною терапією українців

Під час першого локдауна в Україні навесні 2020 року Оля вже проводила таке шоу в своїх соцмережах. Вона робила прямі ефіри, передачі та інтерв’ю із зірковими гостями на різну тематику.

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Через рік співачка запускає Полябачення 2.0, бо гостро відчуває потреби своє аудиторії. Вона займеться розважальною постковідною терапією.

У нових випусках Полякова представить програму фізичних вправ, які допомагають їй зберігати гарну фігуру, а також поділиться робочою дієтою для схуднення.

Проходитимуть ефіри із зірковими гостями, а також спортивними тренерами та психологами, які Полякова завжди проводить з легкістю, почуттям гумору і на куражі.

Тренування, інсайти по харчуванню, оздоровчі процедури в домашніх умовах, дихальна гімнастика, самопсихотерапія, приємні призи – головні теми в нових ефірах.

Фітнес, психотерапія та кураж: Полякова займеться постковідною терапією українців

Полякова підтримала закон про мову

Співачка Оля Полякова публічно підтримала Закон про мову, згідно з яким з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має приймати відвідувачів українською.

Попри те, що сама співачка в повсякденному житті розмовляє російською, вона закликає всіх українців вивчити державну мову і користуватися нею.

Фото: Оля Полякова

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