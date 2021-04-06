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Валентина Чорна |

Мрію з дитинства: Ястремська про конкурс Міс Всесвіт і пластичні операції

Переможниця конкурсу Міс Україна Всесвіт-2020 Єлизавета Ястремська зізналася, як ставиться до пластичних операцій та розповіла про підготовку до міжнародного конкурсу краси Міс Всесвіт.

Елизавета Ястремская

В одному з останніх інтерв’ю Єлизавета Ястремська зазначила, що вона з грудня готується до конкурсу Міс Всесвіт, який відбудеться 16 травня в Маямі.

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Дівчина наголосила, що участь у конкурсі –  мрія її дитинства.

– Я займаюся спортом, ходжу на масажі, апаратні процедури для підтягування шкіри, відвідую солярій. Дієтолог мені розписав харчування. Зараз дуже стежу за своєю зовнішністю. Коли виходиш в купальнику на таку сцену, все має бути ідеально, – зізналася Єлизавета.

Також Єлизавета Ястремська розповіла, що ніколи не робила пластичних операцій, оскільки їй подобається натуральна краса.

– Я категорично проти ботоксу, нарощених нігтів, брів, волосся. Я – за все натуральне. Мені сказали: Лізо, може, все ж таки потрібно наростити волосся? Але я відмовилася. Нічого не хочу в собі міняти. Подобаюся собі такою, якою я є.

Я завжди вважала, що краще мати своє волосся, нігті і доглядати за ними. Краще вкладу гроші в косметику, догляд за волоссям, ніж буду нарощувати незрозуміло що. Те саме і з зубами. Краще свої зуби довести до ідеалу, ніж вставляти вініри, – розповіла дівчина.

Єлизавета Ястремська отримала візу в США

Переможниці конкурсу Міс Україна Всесвіт-2020 Єлизаветі Ястремській дали візу в США, яка потрібна для участі у головному міжнародному конкурсі краси Міс Всесвіт.

Спочатку Єлизаветі відмовляли у візі через те, що її рідна сестра вийшла заміж за громадянина США і проживає зараз з ним в Маямі. Але візові офіцери переглянули своє рішення і дозволили дівчині вирушити на конкурс краси.

Джерело: КП

Фото: Єлизавета Ястремська

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