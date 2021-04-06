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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Не вистачає часу: Кетті Перрі зізналася від чого відмовилася після пологів

Американська співачка Кетті Перрі розповіла, що перестала голити ноги після того, як стала мамою.

кети перри

На шоу American Idol, де Кетті Перрі була суддею, вона зізналася, що після народження донечки, їй довелося відмовитися від більшості б’юті-процедур. Депіляція стала однією з них.

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Співачка публічно повідомила, що не голить ноги, і навіть продемонструвала це своєму колезі.

– Як у молодої мами, у мене не дуже багато вільного часу, тому я перестала голитися, – сказала Кетті.

Кеті Перрі та Орландо Блум таємно одружилися

Одна з найпопулярніших пар Голлівуду Кеті Перрі та Орландо Блум нарешті одружилися після того, як кілька разів відкладали своє весілля.

На відпочинку папараці сфотографували Кеті із золотою обручкою на безіменному пальці лівої руки. Ймовірно, весільна церемонія пари відбулася таємно, лише у колі найближчих друзів та родичів.

Орландо Блум зізнався, що після народження доньки йому не вистачає інтимної близькості з дружиною.

Джерело: ET Online

Фото: Depositphotos

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