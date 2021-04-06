Американська співачка Кетті Перрі розповіла, що перестала голити ноги після того, як стала мамою.

На шоу American Idol, де Кетті Перрі була суддею, вона зізналася, що після народження донечки, їй довелося відмовитися від більшості б’юті-процедур. Депіляція стала однією з них.

Співачка публічно повідомила, що не голить ноги, і навіть продемонструвала це своєму колезі.

– Як у молодої мами, у мене не дуже багато вільного часу, тому я перестала голитися, – сказала Кетті.

An actual live look at my leg hair while I hear @casscoleman sing #AmericanIdol pic.twitter.com/RPn2gtvzhZ — KATY PERRY (@katyperry) April 5, 2021

Кеті Перрі та Орландо Блум таємно одружилися

Одна з найпопулярніших пар Голлівуду Кеті Перрі та Орландо Блум нарешті одружилися після того, як кілька разів відкладали своє весілля.

На відпочинку папараці сфотографували Кеті із золотою обручкою на безіменному пальці лівої руки. Ймовірно, весільна церемонія пари відбулася таємно, лише у колі найближчих друзів та родичів.

Орландо Блум зізнався, що після народження доньки йому не вистачає інтимної близькості з дружиною.

Джерело: ET Online

Фото: Depositphotos