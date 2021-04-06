PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Офіційно мільярдер: Кім Кардаш‘ян потрапила до списку Forbes

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян вперше увійшла до списку найбагатших людей у світі за версією американського журналу Forbes.

Ким Кардашян

Кім Кардаш’ян посіла 1267-ме місце зі статком у $1 млрд.

Підвищити своє матеріальне становище з $780 млн зірці вдалося завдяки двом прибутковим бізнесам – косметичному бренду KKW Beauty та одягу Skims.

Читайте
Маск піднявся на 29 сходинок: Forbes назвав найбагатших людей світу

Чоловік Кардаш’ян, Каньє Вест, посів 1750-те місце у рейтингу Forbes. Подружжя стало єдиними зірками, які потрапили в цей список.

Модель Кайлі Дженнер, молодшу сестру Кім, прибрали з рейтингу найбагатших людей у світі. Forbes з’ясував, що зірка завищувала реальні цифри свого прибутку.

Кім Кардаш‘ян поділилася фото в бікіні

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян поділилася гарячими фото, на яких позує в бікіні.

На світлинах знаменитість засмагає на сонці у чорному бікіні на тоненьких бретелях. Лежачи в гамаку, Кардаш’ян продемонструвала свою розкішну фігуру та пишні груди.

Джерело: Forbes

Фото: Кім Кардаш’ян

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка