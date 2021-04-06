Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян вперше увійшла до списку найбагатших людей у світі за версією американського журналу Forbes.

Кім Кардаш’ян посіла 1267-ме місце зі статком у $1 млрд.

Підвищити своє матеріальне становище з $780 млн зірці вдалося завдяки двом прибутковим бізнесам – косметичному бренду KKW Beauty та одягу Skims.

Чоловік Кардаш’ян, Каньє Вест, посів 1750-те місце у рейтингу Forbes. Подружжя стало єдиними зірками, які потрапили в цей список.

Модель Кайлі Дженнер, молодшу сестру Кім, прибрали з рейтингу найбагатших людей у світі. Forbes з’ясував, що зірка завищувала реальні цифри свого прибутку.

Кім Кардаш‘ян поділилася фото в бікіні

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян поділилася гарячими фото, на яких позує в бікіні.

На світлинах знаменитість засмагає на сонці у чорному бікіні на тоненьких бретелях. Лежачи в гамаку, Кардаш’ян продемонструвала свою розкішну фігуру та пишні груди.

Джерело: Forbes

Фото: Кім Кардаш’ян