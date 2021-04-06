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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Стріляв у кішок і птахів на карантині: Оззі Осборн потрапив у новий скандал

Відомий рок-виконавець Оззі Осборн стріляв в кішок і птахів під час ізоляції.

Оззи Осборн

72- річний артист сказав, що стріляти з пневматичної гвинтівки біля свого будинку в Лос-Анджелесі було “дуже весело”.

– Коли я перебуваю у своєму будинку, то турбуюся, що ніколи не зможу нормально виходити з нього. Коли я тільки почав цю справу, я не міг стріляти. Тепер кожну хвилину з’являються мертві кішки і птиці, – розповів Оззі Осборн.

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Оззі розповів на радіостанції, що собаки тримали його у здоровому глузді на ізоляції. На питання, що вони роблять, коли він починає стріляти, Оззі відповів: Вони звалюють.

В Одесі жінка викинула кота з 10 поверху

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57-річна жінка викинула з 10 поверху свого кота, бо той подряпав їй руку.

Жінці загрожує покарання за ч. 1 ст. 299 КК України – штраф від 17 тис. грн до 51 тис. грн.

Джерело: The Sun

Фото: Depositphotos

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