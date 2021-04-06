Стріляв у кішок і птахів на карантині: Оззі Осборн потрапив у новий скандал

Відомий рок-виконавець Оззі Осборн стріляв в кішок і птахів під час ізоляції.

72- річний артист сказав, що стріляти з пневматичної гвинтівки біля свого будинку в Лос-Анджелесі було “дуже весело”.

– Коли я перебуваю у своєму будинку, то турбуюся, що ніколи не зможу нормально виходити з нього. Коли я тільки почав цю справу, я не міг стріляти. Тепер кожну хвилину з’являються мертві кішки і птиці, – розповів Оззі Осборн.

Оззі розповів на радіостанції, що собаки тримали його у здоровому глузді на ізоляції. На питання, що вони роблять, коли він починає стріляти, Оззі відповів: Вони звалюють.

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