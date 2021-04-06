Американський продюсер Гарві Вайнштейн оскаржить винесений йому вирок за сексуальне домагання та зґвалтування.

Вайнштейн, засуджений більше ніж на 20 років тюремного ув’язнення в лютому 2020 року, стверджує, що суд над ним не був справедливим.

Адвокати продюсера подали заяву до апеляційного відділу Верховного суду Мангеттена та нарахували сім підстав для зняття звинувачень зі свого підзахисного.

– Ми подали документ на 166 сторінок, в якому викладено кілька серйозних помилок, допущених під час судового розгляду. Ми впевнені, що апеляційний відділ знайде ці питання досить серйозними, щоб вимагати скасування судимості, – заявив апеляційний адвокат Вайнштейна Баррі Камінс.

Секс-скандал з Гарві Вайнштейном

З жовтня 2017 року продюсера Гарві Вайнштейна звинуватили в сексуальних домаганнях близько 80 жінок.

Серед тих, хто висунув звинувачення, були відомі акторки Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Єва Грін, Ліна Гіді, Памела Андерсон та модель Кара Делевінь.

А 4 лютого 2020 року Гарві Вайнштейна суд присяжних визнав винним у зґвалтуванні третього ступеня та сексуальному насильстві першого ступеня.

Фото: Dreamstime

Джерело: Hollywoodreporter