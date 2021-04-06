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Валентина Чорна |

Суд був несправедливим: Гарві Вайнштейн оскаржить вирок за зґвалтування

Американський продюсер Гарві Вайнштейн оскаржить винесений йому вирок за сексуальне домагання та зґвалтування.

Харви Вайнштейн

Вайнштейн, засуджений більше ніж на 20 років тюремного ув’язнення в лютому 2020 року, стверджує, що суд над ним не був справедливим.

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Адвокати продюсера подали заяву до апеляційного відділу Верховного суду Мангеттена та нарахували сім підстав для зняття звинувачень зі свого підзахисного.

– Ми подали документ на 166 сторінок, в якому викладено кілька серйозних помилок, допущених під час судового розгляду.

Ми впевнені, що апеляційний відділ знайде ці питання досить серйозними, щоб вимагати скасування судимості, – заявив апеляційний адвокат Вайнштейна Баррі Камінс.

Секс-скандал з Гарві Вайнштейном

З жовтня 2017 року продюсера Гарві Вайнштейна звинуватили в сексуальних домаганнях близько 80 жінок.

Серед тих, хто висунув звинувачення, були відомі акторки Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Єва Грін, Ліна Гіді, Памела Андерсон та модель Кара Делевінь.

А 4 лютого 2020 року Гарві Вайнштейна суд присяжних визнав винним у зґвалтуванні третього ступеня та сексуальному насильстві першого ступеня.

ФотоDreamstime

Джерело: Hollywoodreporter

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