Народна артистка України Ірина Білик 6 квітня святкує свій день народжння. Співачці виповнюється 51 рік. Вона присвятила все своє життя сцені, а шанувальники їй дякують повними залами та гучними оплесками.

Однак не хітами єдиними, адже в біографії Ірини Білик є безліч інших цікавих фактів.

З нагоди дня народження співачки, Факти ICTV створили розважальний тест, на основі біографії Білик.

Ірина Білик – українська співачка, композитор і телеведуча, яка народилася 6 квітня 1970 року в Києві. У п’ять років вона почала займатися танцями, а в 6 років вже була солісткою в ансамблі Сонечко.

У 1989 році взяла участь у фестивалі Червона рута. Через рік з музикантами гурту Аякс Юрієм Нікітіним, Георгієм Учайкіним і Жаном Болотовим брала участь у створенні колективу Цей дощ надовго. Після цього пішли й інші фестивалі, зокрема і закордонні, премії та успішна сольна кар’єра з україномовними хітами. Лише в 2004 році вийшов перший альбом російською мовою Любов. Яд. За перші 10 днів продажу альбом став платиновим – реліз понад 100 тис. копій.

Всього співачка записала 12 студійних альбомів, крайнім став Без гриму в 2017 році.

Ірина Білик офіційно одружена з Асланом Ахмадовим, з яким вона виховує сина Табріза. Також у співачки є дорослий 21-річний син Гліб, який з’явився в цивільному шлюбі з моделлю Андрієм Оверчуком.

Ірина Білик – Не стримуй погляд

Українська співачка Ірина Білик презентувала кліп на пісню Не стримуй погляд.

В основі містичного ролику Не стримуй погляд лежить історія кохання між чоловіком та жінкою. Над відео працював режисер Юрій Двіжон.