Американська реп-виконавиця Cardi B показала колекцію сумок своєї 2-річної доньки Калчер.
На сторінці в Instagram Cardi B оприлюднила відео, на якому продемонструвала сумки, які купує своїй дочці.
Зірка не шкодує грошей на дівчинку, тому тішить її дорогими подарунками та брендовими речами. У 2-річної Калчер вже є сумки від Chanel та Dior.
– Ось, що відбувається, коли Бог дав дівчинку, про яку я завжди мріяла. Я купую більше для неї, ніж для себе, – зазначила Cardi B.
Підписники Cardi B неоднозначно відреагували на ролик реп-виконавиці. Дехто написав, що це дуже мило.
Але більшість підписників здивувалися та зазначили, що це непотрібна трата грошей.
- Що вона робитиме з цими сумками?
- Чому їх так багато? Вона ж просто дитина. Будь розумнішою!
- Коли люди борються за життя, вона витрачає гроші даремно.
- Вона навіть не зможе їх носити, – пишуть підписники.
Cardi B розповіла про свій образ на Греммі
Американська реп-виконавиця Cardi B з’явилася у справжньому металевому костюмі на церемонії Греммі 2021.
Співачка зізналася, що її вбрання виявилося досить важким. Костюм Cardi B повністю складався з металевих вставок і важив понад вісім кілограмів.
Фото: Cardi B