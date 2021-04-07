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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Chanel та Dior: Cardi B показала колекцію сумок своєї 2-річної доньки

Американська реп-виконавиця Cardi B показала колекцію сумок своєї 2-річної доньки Калчер.

Cardi B дочь

На сторінці в Instagram Cardi B оприлюднила відео, на якому продемонструвала сумки, які купує своїй дочці.

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Зірка не шкодує грошей на дівчинку, тому тішить її дорогими подарунками та брендовими речами. У 2-річної Калчер вже є сумки від Chanel та Dior.

– Ось, що відбувається, коли Бог дав дівчинку, про яку я завжди мріяла. Я купую більше для неї, ніж для себе, – зазначила Cardi B.

Підписники Cardi B неоднозначно відреагували на ролик реп-виконавиці. Дехто написав, що це дуже мило.

Але більшість підписників здивувалися та зазначили, що це непотрібна трата грошей.

  • Що вона робитиме з цими сумками?
  • Чому їх так багато? Вона ж просто дитина. Будь розумнішою!
  • Коли люди борються за життя, вона витрачає гроші даремно.
  • Вона навіть не зможе їх носити, – пишуть підписники.

Cardi B розповіла про свій образ на Греммі

Американська реп-виконавиця Cardi B  з’явилася у справжньому металевому костюмі на церемонії Греммі 2021.

Співачка зізналася, що її вбрання виявилося досить важким. Костюм Cardi B повністю складався з металевих вставок і важив понад вісім кілограмів.

Фото: Cardi B

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