Переможниця конкурсу краси Люсі Майно втратила корону та титул Міс Папуа-Нова Гвінея через тверк-відео в TikTok.

Комітет конкурсу краси зазначив, що Люсі Майно не може бути зразком для наслідування через свої відео в соціальних мережах.

Також з дівчини зняли обов’язки, пов’язані з перемогою в конкурсі: вона виконувала роль культурного посла країни і захисника інтересів жінок.

Люсі Майно вже видалила зі своєї сторінки відео, на якому демонструє відверті рухи. За словами колишньої Міс Папуа-Нова Гвінея, цей випадок є прикладом женоненависництва в країні.

– Я впевнена, що якби громадський діяч чоловічої статі зробив TikTok-відео, ми би всі посміялися над ним або навіть похвалили б його, – зазначила дівчина.

Єлизавета Ястремська про підготовку до конкурсу Міс Всесвіт

Переможниця конкурсу Міс Україна Всесвіт-2020 Єлизавета Ястремська розповіла про підготовку до Міс Всесвіт та своє ставлення до пластичних операцій.

Єлизавета зізналася, що ще з грудня активно готується до міжнародного конкурсу краси, який відбудеться 16 травня в Маямі.

Дівчина займається спортом, ходить на масажі та слідкує за своїм харчуванням для того, щоб мати ідеальний вигляд на сцені в купальнику.

Джерело: The Guardian

Фото: Люсі Майно