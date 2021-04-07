Українська співачка Настя Каменських заінтригувала шанувальників новим фото в купальнику.

Виконавиця поділилася знімком, на якому позує в леопардовому купальнику на тлі природи. Фотографію зірка супроводила загадковим підписом.

– Ця поїздка змінить моє життя назавжди, – написала Настя.

Фото викликало хвилю обговорень серед шанувальників співачки. Вони підозрюють, що Каменських вагітна. Такий висновок підписники зробили з огляду на ледь помітний живіт виконавиці.

– Настю, вас можна привітати? Здається, у вас з’явився животик. Ви станете мамою? – пишуть фанати Каменських.

Сама артистка ніяк не коментує припущення підписників.

Наразі зірка перебуває в Мексиці, де проходять зйомки її реаліті-шоу Девочки рулят.

Каменських запускає власне реаліті-шоу

Наприкінці березня стало відомо, що Настя Каменських запускає реаліті-шоу Девочки рулят. У новому проекті виконавиця поділиться з шанувальниками моментами свого життя.

Також Настя обіцяє показати, як вона відпочивала з подругами та перезавантажувалася після складного періоду. Співачка сказала, що перша серія шоу вийде дуже скоро.

Фото: Настя Каменських