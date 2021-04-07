Українська співачка Настя Каменських зізналася, чому перестала спілкуватися з екс-учасницею гурту ВІА Гра Євою Бушміною, а також розповіла про свою найкращу подругу Анну Завгородню.

В одному з останніх інтерв’ю Настя Каменських зізналася, що з Анною Завгородньою вони дружать понад десять років. Їх познайомив чоловік Анни та екс-учасник гурту Время и Стекло Позитив.

Настя щиро вірить в жіночу дружбу, тому не боїться довіряти секрети своїй подрузі. Дівчата спілкуються щодня, вони навіть випустили спільну колекцію одягу.

– Ми з Анею не дружимо, ми з нею – сестри. Аня – це невід’ємна частина нашої сім’ї і мій Льоша її обожнює. Ми як мушкетери. Мені здається, що ми просто зійшлися характерами, тому нам і подобається разом проводити час, – розповіла Настя.

Відомо, що понад 13 років Настя Каменських дружила з Євою Бушміною. Але у 2015 році дівчата перестали спілкуватися через щільні графіки обох артисток та деякі життєві обставини.

Настя Каменських запускає реаліті-шоу

Українська співачка Настя Каменських запускає реаліті-шоу Девочки рулят, в якому ділитиметься з шанувальниками моментами зі свого життя.

Настя обіцяє показати відпочинок на тропічному острові з подругами, а також процес перезавантаження після складного періоду.

Фото: Настя Каменських

Джерело: ЖВЛ